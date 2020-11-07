Байден пошёл в церковь, пока Трамп играет в гольф

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Демократ Джо Байден, который, вероятно, победил на выборах президента США, проводит субботу 8 ноября в католической церкви. В это время действующий глава государства и его оппонент Дональд Трамп играет в гольф в своём клубе недалеко от Вашингтона.

Представитель Демократической партии отправился в храм, который расположен неподалёку от его дома в штате Деэлавер. Политик является верующим католиком и он может стать вторым после Джона Кеннеди президентом с таким статусом, передаёт РИА Новости.

Байден 7 ноября объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве демократа в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде. Как писал NEWS.ru, действующий президент уверяет, что в его распоряжении есть письменные доказательства махинаций при подсчёте голосов.