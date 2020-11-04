Байден перепутал свою внучку с погибшим сыном

https://static.news.ru/photo/5570544c-1eb1-11eb-a006-fa163e074e61_660.jpgФото: Richard Ellis/Global Look Press
Кандидат в президенты Соединённых Штатов Джо Байден случайно назвал свою внучку Натали именем погибшего от рака мозга в 2015 году сына Бо.
Такое заявление он сделал в ходе выступления в штате Филадельфия. Он представил своим сторонникам внучку и назвал её Бо Байденом. Политик быстро исправился и сказал, что это всё-таки его внучка Натали, передаёт AFP.
Штаб оппонента Байдена Дональда Трампа высмеял случившееся.
Смотрите: Джо Байден перепутал своих внучек, — написали в штабе в Twitter.
В ходе избирательной кампании Байден уже путал родственников, назвав свою жену сестрой, которая стояла рядом.
Как сообщал NEWS.ru, действующий президент США Дональд Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов, в том числе в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Президент предложил остановить подсчёт голосов, чтобы не допустить махинаций со стороны демократов. Штаб Джо Байдена назвал это требование возмутительным.