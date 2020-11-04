Байден перепутал свою внучку с погибшим сыном

Фото: Richard Ellis/Global Look Press

Гостей на приёме в Белом доме в ночь выборов угощали сосисками в тесте, нагетсами из куриного филе, картошкой фри и десертом.

Журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс поделилась фотографией, полученной от одного из гостей, на которой можно увидеть блюдо с сосисками в тесте. Каждая из них находилась под стеклянным колпаком. Трамп неоднократно,...