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США

Байден перепутал свою внучку с погибшим сыном

18:17, 04 ноября 2020 15
Фото: Richard Ellis/Global Look Press

Кандидат в президенты Соединённых Штатов Джо Байден случайно назвал свою внучку Натали именем погибшего от рака мозга в 2015 году сына Бо.

Такое заявление он сделал в ходе выступления в штате Филадельфия. Он представил своим сторонникам внучку и назвал её Бо Байденом. Политик быстро исправился и сказал, что это всё-таки его внучка Натали, передаёт AFP.

Штаб оппонента Байдена Дональда Трампа высмеял случившееся.

Смотрите: Джо Байден перепутал своих внучек, — написали в штабе в Twitter.

В ходе избирательной кампании Байден уже путал родственников, назвав свою жену сестрой, которая стояла рядом.

Как сообщал NEWS.ru, действующий президент США Дональд Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов, в том числе в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Президент предложил остановить подсчёт голосов, чтобы не допустить махинаций со стороны демократов. Штаб Джо Байдена назвал это требование возмутительным.

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