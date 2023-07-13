Байден назвал главу МИД Исландии дочерью Ирландии

Фото: Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден и президент Финляндии Саули Ниинистэ

Американский президент Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё оговорился, перепутав Ирландию и Исландию. Ошибку глава Белого дома совершил, когда перечислял участников встречи из Скандинавских стран, в числе которых была и глава МИД Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир. Байден сказал, что Гильфадоуттир является «дочерью Ирландии».

Министр Колбурн — дочь Ирландии, вы можете понять по этой оговорке, что я думаю о доме, дочь Исландии, — сказал Байден, исправившись.

8 июля Байден во время телеинтервью допустил очередную оговорку. Американский лидер, перепутав Россию с Украиной, предложил ей разумный путь к соответствию требованиям для вступления в Североатлантический альянс. Однако глава государства быстро понял, что ошибся, извинился и исправился.

Президент США в ноябре прошлого года уже путал Украину с Ираком во время своего выступления во Флориде. Тогда Байден говорил об инфляции, в которой обвинил Россию. Глава Соединенных Штатов сказал, что инфляция является мировой проблемой «из-за войны в Ираке, влияния на нефть и того, что делает Россия». Однако он сразу извинился и исправил Ирак на Украину. Свою ошибку американский лидер объяснил тем, что думал об арабской стране, потому что там погиб его сын.