Байден ответил сторонникам «превосходства белой расы»

https://static.news.ru/photo/4beaa712-0825-11eb-81cc-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Kevin Dietsch/Pool/CNP/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что американцев разделяют «силы тьмы». По его словам, они тянут граждан США «в разные стороны» и удерживают их.

Выступая с программной речью на митинге сторонников в Геттисберге (штат Пенсильвания), Байден также отметил, что американцы должны «раскрывать объятия», а не сжимать кулаки, «строить не стены, а мосты», сообщает РИА Новости.

Мы не можем позволить и не позволим экстремистам и сторонникам «превосходства белой расы» свергнуть Америку, которая всегда была безопасной гаванью и домом для всех, независимо от того, откуда они пришли, — подчеркнул кандидат от демократов.

Байден добавил, что политические силы США должны объединиться в борьбе с коронавирусом и следовать науке, а не своим интересам, поскольку вирус не является политическим оружием.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидат на пост президента Соединённых Штатов от Демократической партии на 14 процентных пунктов опережает соперника — действующего американского лидера Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого газетой The Wall Street Journal и телекомпанией NBC. На вопрос о том, кого бы они поддержали, 53% опрошенных назвали Джо Байдена, 39% — Дональда Трампа.