Байден ответил на вопрос об отношениях с КНР после инцидента с аэростатом Байден: отношения США и КНР после инцидента с аэростатом сильно не пострадали

Фото: Jacqueline Martin/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что отношения между Вашингтоном и Пекином сильно не пострадали на фоне инцидента со сбитым в американском воздушном пространстве китайским аэростатом. Во время общения с телеканалом PBS у него уточнили, откуда он это знает, на что хозяин Белого дома сказал, что общался с председателем КНР Си Цзиньпином.

Байден уточнил, что раньше поговорить с китайским лидером не мог, однако связался с ним после того, как был сбит аэростат.

Я дал четко понять Си Цзиньпину, что мы целиком намерены конкурировать с Китаем, но не ищем конфликта с ним. Это остается актуальным до сих пор, — пояснил американский президент.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин пытался связаться с министром обороны КНР, однако в Пекине отклонили его запрос. Разговор планировался в США сразу после того, как был сбит китайский аэростат. При этом в Вашингтоне выразили надежду, что линии коммуникации между США и КНР останутся открытыми.