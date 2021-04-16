Байден отреагировал на обращение в тюрьме с Навальным

Президент США Джо Байден отреагировал на информацию о том, как обращаются в российской тюрьме с заключённым оппозиционером Алексеем Навальным.
Один из репортёров сообщил американскому лидеру, что состояние Навального в заключении ухудшилось, и попросил прокомментировать ситуацию.
Это совершенно, совершенно несправедливо, совершенно неприемлемо, — сказал Байден в ходе общения с журналистами.
Ранее Алексей Навальный
Как
По словам адвоката Ольги Михайловой, которая в минувшую среду посетила своего подзащитного в колонии, там Навального пытаются лечить с помощью «Диклофенака» и никотиновой кислоты, от которых он отказывается.
2 февраля суд постановил отменить условный срок, к которому Алексей Навальный был приговорён по делу «Ив Роше», и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН, утверждавшая, что оппозиционер неоднократно нарушал условия испытательного срока.
Ранее NEWS.ru писал о том, что более 70 мировых знаменитостей призвали российского президента Владимира Путина в открытом письме разрешить врачам посетить оппозиционера Алексея Навального, чтобы они оказали ему компетентную помощь.