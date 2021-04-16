Байден отреагировал на обращение в тюрьме с Навальным

https://static.news.ru/photo/a939857a-c0c0-11ea-8202-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ronen Tivony/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден отреагировал на информацию о том, как обращаются в российской тюрьме с заключённым оппозиционером Алексеем Навальным.

Один из репортёров сообщил американскому лидеру, что состояние Навального в заключении ухудшилось, и попросил прокомментировать ситуацию.

Это совершенно, совершенно несправедливо, совершенно неприемлемо, — сказал Байден в ходе общения с журналистами.

Ранее Алексей Навальный сообщил в своём Instagram, что объявляет голодовку, требуя пустить к нему приглашённого врача.

Как рассказала РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у оппозиционера болят ноги и спина. ФСИН назвала результаты обследования Навального удовлетворительными и стабильными. Сообщалось, что он получает в колонии всю необходимую помощь.

По словам адвоката Ольги Михайловой, которая в минувшую среду посетила своего подзащитного в колонии, там Навального пытаются лечить с помощью «Диклофенака» и никотиновой кислоты, от которых он отказывается.

2 февраля суд постановил отменить условный срок, к которому Алексей Навальный был приговорён по делу «Ив Роше», и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН, утверждавшая, что оппозиционер неоднократно нарушал условия испытательного срока.

Ранее NEWS.ru писал о том, что более 70 мировых знаменитостей призвали российского президента Владимира Путина в открытом письме разрешить врачам посетить оппозиционера Алексея Навального, чтобы они оказали ему компетентную помощь.