Байден остановит строительство стены на границе с Мексикой

https://static.news.ru/photo/2ce89d24-5b13-11eb-a2d2-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп у стены на границе США и Мексики. Фото: White House/via Globallookpress.com

78-летний демократ Джо Байден, вступающий в должность президента США, сразу после инаугурации прикажет прекратить строительство стены на границе с Мексикой. Об этом говорится на сайте переходной команды политика.

В своей прокламации сегодня избранный президент Байден объявит о немедленном прекращении действия режима чрезвычайного положения, который был использован в качестве предлога для оправдания перенаправления средств из других фондов на строительство стены, — говорится в сообщении.

Избранный президент прикажет не только остановить строительство стены, но и провести тщательный анализ финансирования этих работ, использованных подрядчиков и методов. Будет определены наилучшие способы перенаправления фондов, которые администрация предыдущего президента Дональда Трампа направила на строительство стены.

Байден также подпишет документы по смягчению миграционной политики. Будет возвращена отсрочка депортации для молодых людей, которых ввезли в США ещё детьми. Её ввели при Бараке Обаме, но отменили при Трампе. Новый президент США намерен отменить ограничения на въезд в страну представителей ряда арабских и африканских государств, которые ввёл предыдущий глава Белого дома.

15 февраля 2019 года Трамп ввёл режим ЧП на границе с Мексикой. Это было сделано для получения средств на строительство стены на американо-мексиканской границе, которую не одобрял Конгресс США. Трамп проводил политику борьбы с нелегалами, пресекались их попытки пробраться в страну, депортация мигрантов усилилась.

Как писал NEWS.ru, мигранты из Гондураса потребовали от Байдена выполнения «обязательств» перед теми, кто ищет убежища в США. Колонна мигрантов движется караваном к американской границе. Они надеются на тёплый приём, поскольку новый президент США пообещал изменить политику по этому вопросу .