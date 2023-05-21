Байден опроверг собственное заявление о дефолте в США

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Джо Байден

США никогда не объявляли дефолт по долговым обязательствам и не будут этого делать, заявил американский президент Джо Байден на пресс-конференции на полях саммита G7 в Хиросиме, передает ТАСС. Политик добавил, что объявление дефолта не является тем вариантом, который Вашингтон будет рассматривать в своей политике.

Все четверо лидеров Конгресса США согласны со мной, что дефолт, позвольте повторить, — это не вариант. И я ожидаю, что каждый из этих лидеров будет соблюдать это обязательство. Америка никогда не объявляла дефолт, дефолт по долговым обязательствам, и никогда не объявит, — отметил он.

21 мая немногим ранее на саммите G7 Байден не исключил вероятность объявления дефолта в США. По его словам, он внимательно изучит свои полномочия для поиска вариантов действий в подобной ситуации.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что команда спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти выдвинула ряд предложений, «отбросивших назад» переговоры с администрацией по проблеме государственного долга страны. При этом она подчеркнула, что в Белом доме готовы встречаться с членами конгресса в любое время. Жан-Пьер также призвала серьезно относиться к возникшей ситуации.

Ранее конгрессмен Гаррет Грейвс сообщил, что переговоры администрации президента США Джо Байдена и палаты представителей о повышении потолка госдолга приостановлены. По его словам, стороны решили сделать паузу, «потому что это просто непродуктивно».