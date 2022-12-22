Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским назвал украинцев иранцами. Очередная оговорка 80-летнего американского лидера имела место, когда он заговорил о социальном секторе на Украине, сообщает RT в Telegram.
[Необходимо] убедиться, что украинское правительство может продолжать предоставлять основные фундаментальные услуги иранскому народу, такие как здравоохранение, образование и чрезвычайные службы, — произнес хозяин Белого дома.
Ранее Джо Байден перепутал Украину с Ираком. Это произошло, когда он выступал во Флориде и говорил об инфляции, обвинив в ней Россию. Он заявил, что инфляция стала мировой проблемой из-за войны в Ираке. Потом поправился, добавив, что подумал об Ираке, поскольку там погиб его сын.