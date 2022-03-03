Байден оговорился, назвав украинцев иранцами

В ходе выступления перед конгрессом президент США Джо Байден оговорился и назвал украинцев иранцами. Об этом пишет РИА Новости.

Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев, — сказал Байден.

Байден неоднократно допускал в своих выступлениях различные оговорки, в том числе с участием украинцев. Так, в интервью телеканалу NBC он пытался доказать правильность вывода американских войск из Афганистана. Однако в ходе беседы с журналистом Байден заявил, что Вашингтону спустя 20 лет пришлось уйти, поскольку не было шансов объединить Украину. При этом он тут же поправился и назвал Ирак. Только с третьей попытки указал, что речь вёл об Афганистане.

Кроме того, Байден неоднократно путал Сирию с Ливией, а Ирак с Ираном. Также он постоянно «повышает в должности» вице-президента Камалу Харрис.

О начале военной спецоперации по демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.

В то же время верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что по меньшей мере 102 гражданских лица были убиты и 304 ранены на Украине с момента начала военной спецоперации.