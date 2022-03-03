Байден оговорился, назвав украинцев иранцами

Байден на выступлении перед Конгрессом США оговорился, назвав украинцев иранцами
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
06:14, 02 марта 2022
Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press
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В ходе выступления перед конгрессом президент США Джо Байден оговорился и назвал украинцев иранцами. Об этом пишет РИА Новости.
Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев, — сказал Байден.
Байден неоднократно допускал в своих выступлениях различные оговорки, в том числе с участием украинцев. Так, в интервью телеканалу NBC он пытался доказать правильность вывода американских войск из Афганистана. Однако в ходе беседы с журналистом Байден заявил, что Вашингтону спустя 20 лет пришлось уйти, поскольку не было шансов объединить Украину. При этом он тут же поправился и назвал Ирак. Только с третьей попытки указал, что речь вёл об Афганистане.
Кроме того, Байден неоднократно путал Сирию с Ливией, а Ирак с Ираном. Также он постоянно «повышает в должности» вице-президента Камалу Харрис.
О начале военной спецоперации по демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.
В то же время верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что по меньшей мере 102 гражданских лица были убиты и 304 ранены на Украине с момента начала военной спецоперации.