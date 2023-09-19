Байден объяснил продолжающуюся поддержку Украины Байден: США будут помогать Украине ради сдерживания «потенциальных агрессоров»

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Джо Байден

США и их союзники продолжат оказывать помощь Украине ради сдерживания в будущем «других потенциальных агрессоров», о чем намерен заявить в ходе выступления на Генассамблее ООН американский лидер Джо Байден. По его словам, которые приводятся на сайте Белого дома, если страны ООН допустят «раздел Украины» сегодня, то завтра станет невозможным обеспечить независимость какой-либо другой страны.

Вот почему США вместе с нашими союзниками и партнерами по всему миру будут продолжать поддерживать храбрый народ Украины, защищающий свои суверенитет и территориальную целостность, а также свою свободу, — говорится в выдержке из речи Байдена.

Ранее Байден назвал президента России Владимира Путина диктатором. На мероприятии по сбору средств на свою президентскую кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке он заявил, что никогда не встанет на одну сторону с такими людьми.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские танки Abrams, обещанные Вашингтоном Киеву, в скором времени будут переданы Украине. При этом точную дату поставки бронетехники он не назвал. В то же время он уклонился от ответа на вопрос о поставках ВСУ дальнобойных ракет. По словам Остина, украинская армия больше нуждается в средствах ПВО, поэтому союзники Киева в настоящее время сосредоточены именно на этом.