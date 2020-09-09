Байден обвинил Трампа в замалчивании опасности от коронавируса

https://static.news.ru/photo/c6d1830a-f2e6-11ea-9163-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обвинил Трампа в том, что тот умолчал об опасности коронавируса. Нынешний президент прекрасно знал, что из себя представляет инфекция, но скрыл это от общественности.

Своё мнение Байден изложил в Twitter.

Он лгал нам на протяжении многих месяцев. И в то время, когда смертельно опасная болезнь сметала всё на своем пути в нашей стране, он сознательно не выполнял возложенные на него обязанности. Это было предательство, от которого зависели жизни и смерти американцев, — написал политик.

Donald Trump knew.



He lied to us for months.



And while a deadly disease ripped through our nation, he failed to do his job â on purpose.



It was a life or death betrayal of the American people. https://t.co/WDmVUvmmJk — Joe Biden (@JoeBiden) September 9, 2020

Поводом для такого заявления стала опубликованная СМИ выдержка из книги американского журналиста Боба Вудворда «Ярость», в которой утверждается, что Трамп ещё до наступления пандемии прекрасно знал, что из себя представляет коронавирус: ещё 7 февраля в репортаже CNN американский лидер сказал, что COVID-19 в пять раз смертоноснее гриппа.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в США с начала пандемии зафиксировано 6,3 млн случаев заражения инфекцией, умерли 190 тыс. человек. В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 33 тыс. человек, Нью-Джерси — 15,9 тыс. человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в мае сделал предсказание о будущем распространении коронавируса. По его словам, COVID-19 прекратится сам.