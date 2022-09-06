Президент США Джо Байден назвал «идиотом» человека, пытавшегося прервать его речь. Инцидент произошел в Висконсине на мероприятии, посвященном Дню труда, сообщает РЕН ТВ.
Байден в своем выступлении резко раскритиковал сторонников своего предшественника — Дональда Трампа.
Мы находимся в состоянии борьбы за душу Америки, — сообщил хозяин Белого дома.
После этого в зале послышались крики протестующих, один из которых попытался прервать президента. Его Байден назвал идиотом.
Отпустите его, каждый имеет право быть идиотом, — заявил глава государства, обращаясь к своим сторонникам.
Ранее президент США Джо Байден в этом же выступлении заявил, что лидер КНР Си Цзиньпин однажды предупредил его об упадке демократий. Китайский коллега считает, что демократии «не смогут выстоять в 21 веке», а более успешной формой правления окажутся автократии.