Байден назвал американцев нацией иммигрантов Байден заявил, что в США все иммигранты

Джо Байден / Фото Ting Shen/Pool/CNP/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что его страна состоит из иммигрантов. Таким образом хозяин Белого дома поддержал гостей на приёме, организованном по случаю мексиканского праздника 5 мая, сообщает РИА Новости.

Мы — нация иммигрантов. Мы говорим это, но люди ведут себя так, будто не верят в это. И в этом наша сила, — подчеркнул Байден.

В Мексике 5 мая ежегодно отмечают победу в битве с армией второй французской империи, которая относится к 1862 году. В США эта дата считается днём американо-мексиканской дружбы.

Ранее стало известно, что Джо Байден вновь отличился высказываниями на публике. На этот раз хозяин Белого дома глупо пошутил на встрече со спортсменами с ограниченными возможностями.

В момент церемонии награждения он умудрился высказаться в адрес баскетболистов-колясочников и позировавшей рядом с ним для фото слабовидящей девушки: «Колясочники, не прыгайте для фото. Слепые — смотрите туда, в камеру».