Байден нелепо пошутил про участников Паралимпиады

Джо Байден / Фото CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Джо Байден вновь отличился высказываниями на публике. На этот раз хозяин Белого дома глупо пошутил про спортсменов с ограниченными возможностями.

Американский президент встречался с участниками Олимпиады и Паралимпиады в Белом доме. И в момент церемонии награждения умудрился высказаться в адрес баскетболистов-колясочников и позировавшей рядом с ним для фото слабовидящей девушки.

Колясочники, не прыгайте для фото. Слепые — смотрите туда, в камеру, — заявил Байден.

После этих слов трансляцию награждения прервали. Сам глава государства никак не прокомментировал этот инцидент.

Байден не в первый раз странно шутит или оговаривается. Накануне на встрече с работниками завода Lockheed Martin в штате Алабама, где производят ПТРК Javelin для Киева, американский президент спутал Россию и Украину. Хозяин Белого дома заявил, что Javelin поставлялись в Россию и поэтому Украина «оказалась готова».