Байден спутал Россию и Украину, по ошибке заявив о поставках Javelin Москве

Джо Байден / Фото Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден запутался во время публичного выступления на заводе Lockheed Martin в штате Алабама, где производят ПТРК Javelin для Украины. Глава государства по ошибке заявил, что США поставляли противоракетные комплексы не Украине, а России.

Перед тем, как Россия напала, мы удостоверились в том, чтобы у России имелись «Джавелины» и другие вооружения для укрепления обороны, чтобы Украина была готова, что бы ни произошло, — заявил Байден.

Однако, на этом дело не закончилось: американский президент за небольшое выступление, которое длилось 15 минут, умудрился оговориться еще пару раз. Призывая Конгресс выделить дополнительные средства на поддержку Украины, Байден запутался в запрашиваемой сумме. Он сообщил, что Белый дом запросил у законодателей на эти цели $300 млрд, хотя речь шла о $33 млрд.

Вы позволяете украинцам защищаться так, чтобы мы не рисковали вступлением в третью мировую войну, отправляя американских солдат в бой с российскими солдатами, — объявил работникам завода американский президент, добавив, что «украинцы смело защищают нашу страну».

Ранее американский президент Джо Байден допустил очередную оговорку на мероприятии в Белом доме, посвящённом окончанию Рамадана, священного для мусульман месяца. Байден заявил, что он является «первым сенатором от штата Делавэр», когда вместо этого он хотел сказать «первым президентом».