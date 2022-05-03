NYP: Джо Байден по ошибке назвал себя сенатором от штата Делавэр

Джо Байден / Фото Al Drago - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский президент Джо Байден допустил очередную оговорку на мероприятии в Белом доме, посвящённом окончанию Рамадана, священного для мусульман месяца, об этом сообщает New York Post. Байден заявил, что он является «первым сенатором от штата Делавэр», когда вместо этого он хотел сказать «первым президентом».

Сенаторов (подразумевалось «президентов» — примечание NEWS.RU) из Делавэра было немного. Это маленький штат. Собственно говоря, их никогда и не было. Поэтому я хочу воспользоваться возможностью представить Мадину Уилсон-Энтон, — сказал глава государства.

Это уже не первая неловкая ситуация, в которую попадает президент. Так, 22 апреля Байден оговорился во время выступления при попытке выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра. При этом президент заявил, что в его имени тоже можно делать ошибки.

13 апреля в ходе выступления Байдена в Айове на него испражнилась птица. Под птичий «обстрел» американский лидер попал в тот момент, когда начал обвинять Россию в росте цен в США. По его словам, рост инфляции в стране в марте был на 70% спровоцирован российской спецоперацией на Украине.

Также в ходе выступления Байден перепутал Украину с Китаем, заявив, что он является крупнейшим производителем пшеницы. Президент США сразу же осознал свою ошибку и извинился перед публикой.

По словам бывшего врача Белого дома, члена палаты представителей Ронни Джексона, состояние Байдена можно назвать «проблемой национальной безопасности», так как его когнитивные особенности заметно ухудшились.