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Президент США не смог выговорить фамилию конгрессмена на выступлении

«Можете называть меня Бидден»: президент США не смог выговорить фамилию конгрессмена
09:44, 22 апреля 2022
Президент США не смог выговорить фамилию конгрессмена на выступлении Президент США Джо Байден Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Американский президент Джо Байден оговорился во время выступления при попытке выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра, соответствующее видео опубликовано в интернете. При этом президент заявил, что в его имени тоже можно делать ошибки.

Президент поблагодарил членов палаты представителей Рона Уайдена и Джеффа Мёркли, однако не смог как следует произнести фамилию члена палаты Эрла Блюменауэра. Он осёкся, но быстро нашёлся, извинился и добавил, что в его имени тоже можно делать ошибки.

Вы можете называть меня Бидден. Джо Бидден, — пошутил президент.

Это уже не первая неловкая ситуация, в которую попадает президент Штатов. Так, 13 апреля в ходе выступления Байдена в Айове на него испражнилась птица. Под птичий «обстрел» американский лидер попал в тот момент, когда начал обвинять Россию в росте цен в США. По его словам, рост инфляции в стране в марте был на 70% спровоцирован российской спецоперацией на Украине.

Также в ходе выступления Байден перепутал Украину с Китаем, заявив, что он является крупнейшим производителем пшеницы. Президент США сразу же осознал свою ошибку и извинился перед публикой.

По словам бывшего врача Белого дома, члена палаты представителей Ронни Джексона, состояние Байдена можно назвать «проблемой национальной безопасности», так как его когнитивные особенности заметно ухудшились.

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