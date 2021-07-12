Байден перепутал Украину с Китаем в своей речи

Президент США Джо Байден в своей речи о продовольственном кризисе, который возникнет из-за ситуации на Украине, назвал Китай среди крупнейших производителей пшеницы. Глава государства сразу же осознал свою ошибку и извинился перед публикой, сообщает РИА Новости.

Два крупнейших производителя пшеницы: Китай и... Извините, Украина и Россия не делают того, что раньше, так что всё растёт, — рассказал Байден.

В своих выступлениях американский лидер неоднократно путался в словах и фактах. Так, например, он в начале апреля назвал Мишель Обама вице-президентом США при Бараке Обаме.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова ранее заявила, что США не в состоянии отменить мировую тенденцию на отказ от американского доллара. Она добавила, что этот процесс вызывает сопротивление крупнейших экономик мира, которые используют меры экономического и неэкономического давления на растущие экономики. Пример тому — заморозка активов России. Она отметила, что в настоящее время доля российского рубля во взаимных расчётах со странами — членами ЕАЭС составляет более 70%.