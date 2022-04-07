Бывший врач Белого дома назвал Байдена «проблемой нацбезопасности»

Бывший врач Обамы и Трампа, член палаты представителей Ронни Джексон назвал состояние Байдена «проблемой национальной безопасности». В интервью телеканалу One America New он отметил, что когнитивные способности нынешнего президента США сильно ухудшились.

Медик обратил внимание, что в последнее время глава государства демонстрирует не совсем адекватное поведение. И это в обстановке, когда существует риск полномасштабного конфликта с Россией и американский лидер должен очень чётко осознавать происходящее.

Я не пытаюсь ставить диагноз, но, по-моему, весь мир видит, что у него есть некоторые проблемы с умственными способностями. <...> Я думаю, с ним явно что-то происходит, это вопрос национальной безопасности, — подчеркнул Джексон.

Конгрессмен заявил, что Байдену необходимо пройти тест на нарушение когнитивных функций и обнародовать результаты. Так в своё время поступил его предшественник Дональд Трамп. Байдену уже не раз предлагали обследоваться, письмо с такой просьбой направили почти 40 конгрессменов-республиканцев, когда в начале февраля президент оскорбил журналиста.

А в июне прошлого года бывший врач Белого дома и ещё 13 членов палаты представителей призывали главу государства не тянуть с тестом на когнитивные способности, обращая внимание на то, что забывчивость и нарушения функций мозга у Байдена стали заметнее.

Ранее сообщалось, что в Сети набирает популярность видео с мероприятия в Белом доме, где нынешний президент Джо Байден буквально теряется и впадает в прострацию на фоне появления бывшего главы Барака Обамы. Экс-президент США появился на Пенсильвания-авеню впервые за долгое время и сразу оказался в центре внимания гостей.