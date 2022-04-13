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США

Байден попал под «птичий обстрел» во время речи о России в Айове

На Байдена во время выступления в Айове испражнилась птица
11:09, 13 апреля 2022
Байден попал под «птичий обстрел» во время речи о России в Айове Президент США Джо Байден Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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На президента США Джо Байдена во время выступления в Айове испражнилась птица. Первым видео произошедшего опубликовало издание New York Post. Инцидент случился в ходе выступления американского лидера, когда он начал обвинять Россию в росте цен в США. Глава Белого дома сказал, что рост инфляции в стране в марте был на 70% спровоцирован российской спецоперацией на Украине.

Также в своей речи президент США назвал Китай одним из крупнейших производителей пшеницы. Глава государства сразу же осознал свою ошибку и извинился перед публикой.

В своих выступлениях американский лидер неоднократно попадает в курьёзные ситуации и путается в словах и фактах. Бывший врач Обамы и Трампа, член палаты представителей Ронни Джексон назвал состояние Байдена «проблемой национальной безопасности». В интервью телеканалу One America New он отметил, что когнитивные способности нынешнего президента США сильно ухудшились.

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