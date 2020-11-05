Байден нарастил отрыв от Трампа в Неваде

https://static.news.ru/photo/deffcd04-1f8e-11eb-9851-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shawn Thew/Consolidated News Photos/Global look Press

Кандидат от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от действующего президента США Дональда Трампа в одном из ключевых штатов — Неваде.

По данным CNN, после обработки 87% бюллетеней Байден имеет 49,5% голосов, Трамп — 48,5%.

Бывший вице-президент к настоящему времени заручился поддержкой 264 выборщиков, у его соперника — голоса 214 выборщиков, однако Трамп должен компенсировать отставание за счёт победы в ряде штатов, где исход в его пользу не вызывает сомнений. Невада даёт победителю шесть выборщиков. Учитывая, что для победы нужны 270 голосов, итоги выборов в этом штате могут оказаться решающими.

Выборы в США прошли 3 ноября, более 100 миллионов американцев проголосовали досрочно. Результат до сих не определён. Процесс подсчёта голосов в нескольких ключевых штатах затянулся и принял скандальный оттенок. Как передавал NEWS.ru, Трамп намерен в судебном порядке оспорить итоги подсчёта голосов в штатах, где Байден вырвался вперёд в последний момент.