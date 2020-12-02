Байден намерен оставить Кристофера Рэя во главе ФБР

Кандидат в президенты США Джо Байден, который по предварительным данным одержал победу на выборах главы государства, не планирует менять директора Федерального бюро расследований (ФБР) после официального вступления в должность.
Источник из окружения Байдена
Ранее газета Washington Post писала, что Трамп обсуждает с помощниками увольнение Рэя и генерального прокурора Уильяма Барра.
Выборы президента состоялись в США 3 ноября, при этом около 100 млн американцев проголосовали досрочно. Официально результаты ещё не объявлены. Согласно предварительным данным, победу одержал демократ Байден. Однако Трамп отказывается признавать поражение и пытается оспорить в суде итоги подсчёта голосов.
Как писал NEWS.ru, Байден намерен назначить хорошо известную в России своими жёсткими заявлениями Джен Псаки на пост официального представителя Белого дома. О высокой вероятности этого назначения сообщили журналисты пула демократического кандидата. Псаки ранее была главой пресс-службы Госдепартамента США, где прославилась своими «псакизмами» — резкими и далеко не всегда грамотными заявлениями о РФ.