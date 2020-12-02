Байден намерен оставить Кристофера Рэя во главе ФБР

https://static.news.ru/photo/ff87eb88-34d3-11eb-9c17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Biden Transition via CNP/Global Look Press

Кандидат в президенты США Джо Байден, который по предварительным данным одержал победу на выборах главы государства, не планирует менять директора Федерального бюро расследований (ФБР) после официального вступления в должность.

Источник из окружения Байдена рассказал New York Times, что Кристофер Рэй, в настоящее время руководящий ФБР, вероятнее всего останется на посту после инаугурации нового президента. Однако существует вероятность, что Рэя уволит действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Ранее газета Washington Post писала, что Трамп обсуждает с помощниками увольнение Рэя и генерального прокурора Уильяма Барра.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября, при этом около 100 млн американцев проголосовали досрочно. Официально результаты ещё не объявлены. Согласно предварительным данным, победу одержал демократ Байден. Однако Трамп отказывается признавать поражение и пытается оспорить в суде итоги подсчёта голосов.

Как писал NEWS.ru, Байден намерен назначить хорошо известную в России своими жёсткими заявлениями Джен Псаки на пост официального представителя Белого дома. О высокой вероятности этого назначения сообщили журналисты пула демократического кандидата. Псаки ранее была главой пресс-службы Госдепартамента США, где прославилась своими «псакизмами» — резкими и далеко не всегда грамотными заявлениями о РФ.