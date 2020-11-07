Байден или Трамп: Тактаров назвал лучшего президента для России

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и актёр Олег Тактаров сравнил кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа.
По его словам, действующий американский лидер начал оздоравливать экономику.
А демократы обычно высасывают то, что делают республиканцы. На Трампа больше надеялись, но его окружили со всех сторон из-за связей с Россией, — заявил Тактаров.
Он считает, что лучшим президентом Соединённых Штатов для общения с российскими властями станет Байден, так как к нему отсутствуют претензии по вопросам связей с РФ,
Ранее NEWS.ru писал, что журналист Владимир Соловьёв обнародовал вырезку из газеты «Правда» от 27 августа 1979 года с небольшой заметкой о визите группы американских сенаторов в Ленинград. Делегацию тогда возглавлял нынешний кандидат в президенты США Джо Байден.