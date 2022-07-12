Байден дал ход протоколам о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции Байден направил на ратификацию в сенат протоколы о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции

Фото: Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден направил протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО на ратификацию в сенат американского конгресса. Конституцией страны предусмотрено, что ратифицирует документ хозяин Белого дома, однако согласие на это дает сенат, сообщает ТАСС.

Я передаю настоящим для получения <...> согласия сената на <...> ратификацию протоколы к Североатлантическому договору от 1949 года о присоединении [к НАТО] Республики Финляндия и Королевства Швеция. Протоколы были подписаны в Брюсселе от лица США и других сторон Североатлантического договора 5 июля 2022 года, — отмечается в сопроводительном в письме Байдена.

Он призвал сенаторов дать быстрое согласие на ратификацию протоколов, учитывая текущие глобальные соображения. Финляндия и Швеция «более чем соответствуют» требованиям Альянса, добавил Байден.

Ранее стало известно, что 7 июля сейм Польши почти единогласно принял законы о ратификации соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. За участие Швеции проголосовали все 442 депутата, принявшие участие в голосовании. За вступление Финляндии в Альянс один парламентарий высказался против, а ещё один воздержался.