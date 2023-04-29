Asia Times: Байден и Зеленский рискуют лишиться своих постов Asia Times: Байден и Зеленский могут лишиться постов после освобождения Россией Артемовска

Фото: Li Dongxu/XinHua/Global Look Press

Джо Байден и Владимир Зеленский

Главы Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден в скором времени могут лишиться президентских кресел, пишет обозреватель Asia Times Стивен Брайен. Он связал это с трудностями ВСУ на поле боя и предположил, что в ближайшие дни, максимум неделю, украинские войска покинут Артемовск. Брайен отметил, что Вашингтон передал Киеву огромное количество снарядов, тем самым почти опустошив свой арсенал.

В недалеком будущем Байдену, возможно, придется повесить свои ходунки, а Зеленский будет искать работу в Калифорнии, — считает автор статьи.

Брайен также убежден, что перспектива переизбрания «спотыкающегося и путающегося» Байдена отдаляется по мере того, как его политика ведет к краху администрации Белого дома. Он проиграет выборы вне зависимости от его пошатнувшегося умственного состояния или от того, сколько мертвых украинцев заплатят цену за его попытки переизбраться, пишет автор статьи.

Неутешительные прогнозы для Байдена остаться в президентском кресле Брайен также связывает с возможным наплывом иммигрантов через южную границу США, а также со скорым вводом новых налоговых вычетов для американцев с хорошей кредитной историей.

Обозреватель также напомнил об ухудшающемся положении среднего класса в США из-за растущей инфляции при Байдене.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предположил, что Владимир Зеленский потерпит сокрушительное поражение в спецоперации, повторив судьбу Адольфа Гитлера. Он добавил, что украинский лидер может «сколько угодно летать в облаках», но реальность совсем другая. По его словам, украинская армия находится в критическом положении.