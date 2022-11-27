Армия США столкнулась с массовым ожирением рекрутов 19FortyFive: вооруженные силы США столкнулись с проблемой ожирения среди новобранцев

Фото: US Army/Flickr.com

Американская армия столкнулась с массовым ожирением среди новобранцев. Как написал обозреватель издания 19FortyFive Стив Бейнон, все больше рекрутов поступают в ряды вооруженных сил США, имея значительный лишний вес. В результате, по его словам, в стране решили пойти «ва-банк» и организовать курсы базовой подготовки, цель которых — подготовить новобранцев в соответствии с требуемыми физическими стандартами.

В материале говорится, что только 23% новобранцев армии США отвечают предъявляемым в вооруженных силах требованиям. В результате происходит недобор. Про данным Бейнона, в этом году нехватка составила десять тысяч рекрутов.

Причинами недобора стали, по большей части, широкое распространение ожирения среди кандидатов и ранее совершенные уголовные правонарушения, — написал обозреватель.

По его словам, так называемые «подготовительные курсы» дадут возможность нивелировать разницу в физподготовке среди кандидатов на армейскую службу. Журналист подчеркнул, что основной проблемой в Штатах на сегодня является не отсутствие интереса к службе, а привлечение квалифицированных кандидатов.

Эксперты уже заявляли о проблемах в боеготовности вооруженных сил США. В частности, экс-советник президента по вопросам безопасности Роберт О’Брайан отмечал, что высокой эффективностью среди всех родов войск отличаются только морская пехота и ядерные силы, а потенциал других подразделений он оценил как слабый и очень слабый.

Ранее стало известно, что военнослужащие США нарастили темпы обучения украинских военных использованию западных вооружений, поставляемых Киеву. Речь идёт, в частности, о радарах, гаубицах и ударных беспилотниках. Сейчас в Европе обучение проходят сотни украинских военных. Уже научились обращаться с гаубицами M777 более 220 военных Украины.