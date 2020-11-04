AP: Байден получит трёх выборщиков в штате Мэн

https://static.news.ru/photo/a1c8a60c-1ecd-11eb-9e9e-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Кандидат в президенты Соединённых Штатов Джо Байден получит голоса трёх выборщиков от штата Мэн, его оппоненту Дональду Трампу достанется голос одного выборщика.

Такие выводы следуют из прогноза журналистов агентства Associated Press.

Система распределения голосов штата Мэн отличается от принятой в большинстве штатов, где все выборщики автоматически голосуют за победившего на этой территории кандидата. На основе простого большинства распределяются голоса только двух выборщиков, а ещё двух — по отдельным округам. Аналогичная система принята в Небраске.

Ранее, как писал NEWS.ru, в штабе президента США Дональда Трампа заявили, что выявленные при голосовании в Висконсине нарушения вызывают серьёзные сомнения в достоверности результатов.

Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. И Трамп, и Джо Байден уверены в своей победе. При этом Байден имеет перевес по числу голосов выборщиков — 238 против 213. Для избрания президентом кандидат должен набрать 270 голосов.