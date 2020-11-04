AP: Байден получит трёх выборщиков в штате Мэн

Кандидат в президенты Соединённых Штатов Джо Байден получит голоса трёх выборщиков от штата Мэн, его оппоненту Дональду Трампу достанется голос одного выборщика.
Такие выводы
Система распределения голосов штата Мэн отличается от принятой в большинстве штатов, где все выборщики автоматически голосуют за победившего на этой территории кандидата. На основе простого большинства распределяются голоса только двух выборщиков, а ещё двух — по отдельным округам. Аналогичная система принята в Небраске.
Ранее, как писал NEWS.ru, в штабе президента США Дональда Трампа заявили, что выявленные при голосовании в Висконсине нарушения вызывают серьёзные сомнения в достоверности результатов.
Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. И Трамп, и Джо Байден уверены в своей победе. При этом Байден имеет перевес по числу голосов выборщиков — 238 против 213. Для избрания президентом кандидат должен набрать 270 голосов.