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США

Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта

03:11, 18 марта 2021 20
Анатолий Антонов Анатолий Антонов Фото: MFA Russia/Global Look Press

Российский посол в США Анатолий Антонов 20 марта 2021 года вылетит в Москву. Цель его приезда — консультации с руководством по поводу развития российско-американских отношений. Об этом сказано в заявлении посольства РФ в США.

Посол России в США Антонов вылетает 20 марта в Москву на консультации. В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей, — цитирует заявление РИА Новости.

17 марта российский МИД сообщил, что Антонова пригласили в Москву на консультации. Дипломаты намерены проанализировать направления работы с США. В ведомстве уточнили, что не намерены допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном.

Главное — «определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжёлом состоянии российско-американских связей», сказали в МИД. Там также считают, что именно по вине США отношения двух стран зашли в тупик.

Как писал ранее NEWS.ru, приглашение посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву для консультаций стало беспрецедентным шагом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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