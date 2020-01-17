https://static.news.ru/photo/c52e05de-390d-11ea-b461-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Холдинг Alphabet, владеющий компанией Google, достиг капитализации в $1 трлн после смены руководства, считают финансовые аналитики. В декабре 2019-го основатели IT-гиганта — Сергей Брин и Ларри Пейдж — покинули свои должности, после чего бразды правления перешли к гендиректору Google Сундару Пичаи.

Квартальную отчётность Alphabet собирается опубликовать 3 февраля 2020 года, пишет RNS. Отметку в $1 трлн холдинг перешагнул и благодаря подорожанию акций. К концу торгов 16 января ценные бумаги выросли на 0,8%, до $1450,16.

До Alphabet отметку в $1 трлн преодолевали ещё три американские компании — сначала Apple, затем Microsoft и Amazon.

Ранее NEWS.ru сообщал, что не исключена антимонопольная проверка Apple, Google, Amazon и Facebook. Возможность совместной проверки компаний рассматривают Федеральная торговая комиссия и Минюст США. Apple и Google проверит Минюст, а Amazon и Facebook — Комиссия.