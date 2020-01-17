Холдинг Alphabet, владеющий компанией Google, достиг капитализации в $1 трлн после смены руководства, считают финансовые аналитики. В декабре 2019-го основатели IT-гиганта — Сергей Брин и Ларри Пейдж — покинули свои должности, после чего бразды правления перешли к гендиректору Google Сундару Пичаи.
Квартальную отчётность Alphabet собирается опубликовать 3 февраля 2020 года,
До Alphabet отметку в $1 трлн преодолевали ещё три американские компании — сначала Apple, затем Microsoft и Amazon.
Ранее NEWS.ru сообщал, что не исключена антимонопольная проверка Apple, Google, Amazon и Facebook. Возможность совместной проверки компаний рассматривают Федеральная торговая комиссия и Минюст США. Apple и Google проверит Минюст, а Amazon и Facebook — Комиссия.
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