Аналитик: назвал клоунадой попытки США ввести предельные цены на нефть Аналитик Фролов: попытки США ввести предельные цены на нефть выглядят анекдотично

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Попытки США ввести предельные цены на нефть являются клоунадой, заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики, аналитик Александр Фролов. В беседе с ИА SM.News он отметил, что Америка собирается наказывать тех, кто будет покупать нефть дороже, при этом в Вашингтоне уверены, что Москва будет вынуждена продавать нефть на новых условиях. Эту ситуацию Фролов считает анекдотичной.

Это со всех сторон клоунада. Если мы начинаем разбираться, получается, что это не только попытка наказать нас, я уже видел сообщения прессы, что «Штаты будут наказывать всех, кто не присоединился к предельным ценам», они будут наказывать всех, кто присоединился, но не исполняет. Кто присоединился, воспользовался услугами западных компаний для перевозки этой нефти, но на самом деле покупал нефть не по «предельным ценам», а по более высоким, — отметил эксперт.

По словам аналитика, Россия не будет продавать черное золото по американским ценам. На данный момент на рынке избыток предложений, но когда Китай выйдет из ковидных ограничений и наступит момент отложенного спроса, он начнет ускоренными темпами скупать нефть. Если Россия уйдет с мирового рынка, то возникнут острый дефицит и кратный взлет цен. Поэтому у покупателей просто не будет возможности отталкивать российскую нефть.

Ранее стало известно, что Западу грозит «война на истощение», если президент Владимир Путин остановит экспорт российской нефти. По оценкам американских журналистов, действия США и их союзников могут спровоцировать серьезное противостояние между Москвой и западными странами, после того как в начале сентября министры финансов стран G7 опубликовали заявление, в котором подтвердили свои планы по установлению предельных цен на российскую нефть и нефтепродукты.