Американского миллионера приговорили к пожизненному сроку за убийство

Американский миллионер и магнат в сфере недвижимости Роберт Дарст приговорён к пожизненному сроку тюремного заключения за убийство, совершённое 21 год назад. Такое решение вынес суд, передаёт Los Angeles Times.

В середине сентября 78-летний Дарст был признан виновным присяжными. По законам штата Калифорния, виновные в убийстве при особых обстоятельствах могут быть осуждены на смертную казнь или пожизненное заключение. При этом прокуратура Лос-Анджелеса не стала требовать для миллионера казни, поскольку на неё введён мораторий.

Дарст был арестован в 2015 году. Его признали виновным в убийстве в 2000 году его близкой знакомой Сюзан Берман. Во время допроса миллионер путался в показаниях и в итоге сам признал, что «очень сложно поверить и принять», что он направил записку с местонахождением тела Берман, но при этом сам не убивал её.

В совершении нескольких убийств Дарст признался случайно во время съёмок документального сериала «Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дарста».

Ну вот и всё. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех, — сказал он, когда отошёл в ванную комнату, не сняв с себя микрофон.

В результате миллионер был арестован. Его также подозревают в причастности к исчезновению своей первой супруги Кэтлин Дарст в 1982 году. Сам он всегда говорил о том, что не имеет ни малейшего представления, кто убил Сюзан Берман, и не знает, что произошло с его женой Кэтлин.