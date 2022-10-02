Американский военный назвал возможных виновников аварии на «Потоках» Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: атаку на «Потоки» могли совершить США или Британия

Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Атаку на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток −2» могли совершить США или Великобритания. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom американский полковник, бывший старший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, трубы газопроводов чрезвычайно крепкие и для атаки на них нужны значительные ресурсы.

Нужно смотреть, у каких государственных органов была возможность сделать это. И это королевский флот, флот Соединенных Штатов. Я думаю, это довольно очевидно, — сказал Макгрегор.

По его оценке, чтобы повредить трубы газопроводов — необходимо использовать сотни килограммов тротила.

Кроме того, полковник отверг предположение, что за инцидентом может стоять непосредственно Москва. По словам Макгрегора, РФ зарабатывает значительное количество денег, продавая энергоресурсы и потому разрушение газопроводов ей просто не выгодно — равно как и Германии, заинтересованной в поступлении российского газа.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG, в свою очередь, охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.