https://static.news.ru/photo/3840a900-c082-11e9-a3f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/via Globallookpress.com

Министерство юстиции США уведомило, что Федеральный суд округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1.

Уточняется, что сам танкер, перевозимые им нефтепродукты и $995 тысяч будут конфискованы в связи с нарушением закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях», а также в связи с обвинениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма, сообщает Минюст США.

Как писал News.ru, иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июня, был освобождён властями Гибралтара 15 августа.