Американский стартап будет делать пиццу из пищевых отходов

Стартап из Сан-Франциско под названием Ugly Pickle Co. начнёт использовать в производстве пиццы пищевые отходы. Иными словами — всё то, что обычно отправляется в мусорное ведро.
Речь идёт о всевозможных субпродуктах, отработанном зерне и некондиционных фруктах и овощах. Концепция разработана шеф-поварами Дэвидом Мерфи и Кайлой Абэ, сообщает Waste 360.
Блюдо будет приготавливаться на дровах. Его уже прозвали «мусорными пирожками». Подавать блюдо будут в заведении, открытие которого намечено на весну 2021 года.
Идеологи проекта отмечают, что в первую очередь хотят прославиться вкусной пиццей, а не просто странной позицией в меню.
Мерфи и Абэ намерены продемонстрировать людям, что в повседневной жизни пищевые отходы можно свести к минимуму. Кроме того, полагают они, это окажет помощь фермерам, которые смогут продать продукты, от которых обычно все отказываются.
Ранее представители британского стартапа Killing Kittens, специализирующегося на организации оргий, заявили, что в честь 15-летия с момента основания компании они запускают первую «соцсеть для секса», писал NEWS.ru.