Американский стартап будет делать пиццу из пищевых отходов

https://static.news.ru/photo/b6e6de12-37e3-11eb-a277-fa163e074e61_660.jpg Фото: Napolipress/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стартап из Сан-Франциско под названием Ugly Pickle Co. начнёт использовать в производстве пиццы пищевые отходы. Иными словами — всё то, что обычно отправляется в мусорное ведро.

Речь идёт о всевозможных субпродуктах, отработанном зерне и некондиционных фруктах и овощах. Концепция разработана шеф-поварами Дэвидом Мерфи и Кайлой Абэ, сообщает Waste 360.

Блюдо будет приготавливаться на дровах. Его уже прозвали «мусорными пирожками». Подавать блюдо будут в заведении, открытие которого намечено на весну 2021 года.

Идеологи проекта отмечают, что в первую очередь хотят прославиться вкусной пиццей, а не просто странной позицией в меню.

Мерфи и Абэ намерены продемонстрировать людям, что в повседневной жизни пищевые отходы можно свести к минимуму. Кроме того, полагают они, это окажет помощь фермерам, которые смогут продать продукты, от которых обычно все отказываются.

Ранее представители британского стартапа Killing Kittens, специализирующегося на организации оргий, заявили, что в честь 15-летия с момента основания компании они запускают первую «соцсеть для секса», писал NEWS.ru.