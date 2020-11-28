Американский сенатор во время встречи с Трампом узнал о заражении COVID-19

https://static.news.ru/photo/18524990-32f1-11eb-b384-fa163e074e61_660.jpg

Сенатор штата Пенсильвания Даг Мастриано во время встречи с президентом США Дональдом Трампом узнал, что заражён коронавирусом.

Как пишет Associated Press, политик вынужден был срочно покинуть Овальный кабинет. Положительный анализ также получили его сын и друг сына, которые тоже присутствовали на встрече.

Отмечается, что Трамп пообещал сенатору, что медперсонал позаботится о нём и его близких. После их ухода, встреча с президентом продолжилась.

Издание также сообщает, что Мастриано прибыл в Белый дом после нескольких часов участия в мероприятии в Геттисберге, где обсуждались усилия для противостояния победе кандидата от демократов Джо Байдена в Пенсильвании. При этом сенатор находился там без маски.

Ранее NEWS.ru писал, что работающий в США медик Александр Иванов предрёк глобальную вспышку коронавируса в ближайшее время. По его мнению, суточный прирост новых случаев заражения в Штатах может ускориться до 400 тысяч человек в сутки уже к 20 января. По его мнению, это связано с празднованием Дня благодарения 28 ноября. В эту дату американцы традиционно летают к родственникам в другие штаты.

По словам кардиолога, во многих штатах уже не хватает коек в реанимационных палатах, а смертность не снижается с июля. Этот показатель составляет 1–1,5% и нет ни одного средства, которое бы значительно снизило смертность.