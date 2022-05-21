Американский разведчик назвал ошибку США на Украине Офицер США Риттер: Вашингтон выделил помощь Киеву без понимания происходящего

Фото Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что администрация Белого дома в ситуации с Украиной повторила ошибку, допущенную в Афганистане. В Киев направляются средства без понимания Вашингтоном происходящего, отметил он в колонке для RT.

Глядя на поспешное предоставление Украине десятков миллиардов долларов американской помощи, невольно возникает ощущение дежавю, что Вашингтон повторяет те же ошибки, которые привели к фиаско в Афганистане. Речь идёт о неспособности адекватно оценить происходящие на Украине события, — подчеркнул Риттер.

Он пояснил, что в Белом доме об Украине сложился ложный образ. Её принимают как «отважный и благородный оплот свободы и демократии». Реальность — другая. Современную Украину в мире считают одной из самых коррумпированных стран, указал бывший офицер разведки.

Ранее стало известно, что американский конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц раскритиковал коллег в палате представителей, которые проголосовали за предоставление Украине гуманитарной и военной помощи на сумму $40 млрд. Он заявил, что эти средства будут разворованы коррумпированными украинскими чиновниками.