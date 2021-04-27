Американский патрульный катер направили в Чёрное море

https://static.news.ru/photo/b83a5708-a72d-11eb-87f0-96000091f725_660.jpg Фото: USNavy/twitter.com

Соединённые Штаты Америки направили свой патрульный катер класса «Гамильтон» в Чёрное море. Об этом представители Шестого флота написали в Twitter во вторник, 27 апреля.

Отмечается, что патрульный катер станет сотрудничать с партнёрами и союзниками НАТО на территории региона.

All for one and one for all.



The Eisenhower Carrier Strike Group - guided-missile destroyers USS Thomas Hudner and USS Laboon, and aircraft carrier USS Dwight D. Eisenhower - sails in the Arabian Sea supporting naval ops for maritime security in the 5th Fleet. pic.twitter.com/XSbTDvErZM — U.S. Navy (@USNavy) April 27, 2021

В январе эсминец «Дональд Кук» ВМС США вошёл в Чёрное море. За ним сразу начали следить силы и средства ЧФ РФ. 28 января в акватории появился ещё один «американец» — эсминец «Портер». В НАТО заявили, что два корабля прибыли в регион из-за «наращивания Россией военной мощи».

Позднее представители Шестого флота объяснили, что ВМС Штатов регулярно проводят работы в Чёрном море. Делается это в интересах НАТО, союзников и партнёров. С 24 апреля Россия приостановила право на мирный проход для иностранных военных кораблей и государственных судов в трёх районах Чёрного моря.

Ранее стало известно, что в понедельник, 26 апреля, у южных границ России были обнаружены три иностранных разведывательных самолёта. Два из них принадлежат Соединённым Штатам Америки, и один — Великобритании.