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Американский патрульный катер направили в Чёрное море

10:52, 27 апреля 2021
Фото: USNavy/twitter.com

Соединённые Штаты Америки направили свой патрульный катер класса «Гамильтон» в Чёрное море. Об этом представители Шестого флота написали в Twitter во вторник, 27 апреля.

Отмечается, что патрульный катер станет сотрудничать с партнёрами и союзниками НАТО на территории региона.

В январе эсминец «Дональд Кук» ВМС США вошёл в Чёрное море. За ним сразу начали следить силы и средства ЧФ РФ. 28 января в акватории появился ещё один «американец» — эсминец «Портер». В НАТО заявили, что два корабля прибыли в регион из-за «наращивания Россией военной мощи».

Позднее представители Шестого флота объяснили, что ВМС Штатов регулярно проводят работы в Чёрном море. Делается это в интересах НАТО, союзников и партнёров. С 24 апреля Россия приостановила право на мирный проход для иностранных военных кораблей и государственных судов в трёх районах Чёрного моря.

Ранее стало известно, что в понедельник, 26 апреля, у южных границ России были обнаружены три иностранных разведывательных самолёта. Два из них принадлежат Соединённым Штатам Америки, и один — Великобритании.

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