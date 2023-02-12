Американский музей поменял национальность Айвазовского и Репина Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал Репина и Айвазовского украинскими художниками

Фото: metmuseum.org

Русский художник-романтик Иван Константинович Айвазовский

Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал российских живописцев Ивана Айвазовского и Илью Репина украинскими художниками. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте американского учреждения культуры. Это уже не первый случай смены национальности представителей России.

На подписи к портрету Всеволода Гаршина кисти Репина указано, что автор произведения — украинец. Кроме того, в статье об Айвазовском в разделе о национальности художника также указано, что он являлся украинцем. На эти изменения обратили внимание депутаты Верховной рады.

Это не первый инцидент подобного рода, допускаемый сотрудниками музея. Ранее в музее переименовали картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» в «Танцовщицу в украинском наряде». Кроме того, музей признал Архипа Куинджи художником с Украины.

Иван Айвазовский и Илья Репин родились во времена Российской империи в Феодосии (Таврическая губерния Российской империи, ныне — Республика Крым, РФ) и Чугуеве (Харьковская губерния Российской империи, ныне — Харьковская область Украины) соответственно.

Ранее сообщалось, что в Москве из Всероссийского музея декоративного искусства убрали картину с лозунгом «Митьки никого не хотят победить!», которую написал основатель арт-группы «Митьки» Дмитрий Шагин. Полотно «День тельняшки» было включено в экспозицию «Открытика. К 65-летию журнала „Декоративное искусство“».