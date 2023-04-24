Американский конгрессмен призвал США прекратить помогать Украине

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Пол Гасар

Конгрессмен Пол Госар призвал США прекратить оказание помощи Украине и расследовать ранее отправленные поставки, сообщает РИА Новости. В офисе американского конгрессмена сообщили, что администрация США до сих пор не предоставила конгрессу копии документов, касающихся оказания помощи Украине.

Президент США Джо Байден и конгресс уже израсходовали примерно 200 миллиардов долларов налогоплательщиков США на поддержку заместительского конфликта в Украине. Мы не должны отправлять больше ни одного цента и должны провести аудит ранее выделенных средств, — отметил Госар.

Также Госар заявил, что президент США Джо Байден и его клика потерпели очередное поражение в пиар-битве в украинском конфликте. Он отметил, что американцы уже устали от поддержки властями Киева и направления Вашингтоном денег куда угодно, только не на нужды своей страны.

Ранее стало известно, что США передадут Украине крупную партию боеприпасов, вооружений и военной техники в рамках нового пакета помощи на сумму $2,6 млрд, сообщается на сайте Пентагона. Отмечается, что имущество на $500 млн выделяется из арсенала американских вооруженных сил, еще 2,1 миллиарда выделяется на новые закупки.