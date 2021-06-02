Американский генерал призвал говорить с Россией с позиции силы

https://static.news.ru/photo/170840c8-c39a-11eb-80f4-96000091f725_660.jpg Бен Ходжес Фото: Eventpress Stauffenberg/Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена должна говорить с Кремлём с позиции силы, ведь ничего другого русские не уважают. Такое мнение высказал американский генерал в отставке Бен Ходжес, слова которого приводит журнал National Review.

По мнению отставного офицера, в роли настоящего котла соперничества между Москвой и Западом сейчас выступает Чёрное море. Россия, сказал генерал, рассматривает акваторию в качестве отправного пункта для реализации своих планов на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, Балканском полуострове, а также в Восточном Средиземноморье и Африке.

В пример Ходжес привёл поддержку Россией Башара Асада в Сирии. Подобные действия Москвы, уверяет военный, стали возможны только после присоединения Крыма в 2014 году. Кроме того, российские миротворцы есть на территории Приднестровья. Все эти сведения говорят о наличии настоящей конкуренции силы, которую Запад просто не замечает, подчеркнул Ходжес.

Экс-президент Барак Обама рассчитывал вести дела с Россией по тому же принципу, что с Европой. Оказалось, их интересует только один результат — победа, и они никогда не отступают — могут остановиться, но потом снова идут вперёд. Для выстраивания отношений с русскими нужно привлечь к этому европейских союзников, которые уже осознали опасность, исходящую от Москвы, — отметил отставной генерал.

Ранее американский политолог и публицист Роберт Каплан в статье на Project Syndicate сказал, что внутренний раскол не позволяет США одержать победу в противостоянии с Россией и Китаем.

Он отметил, что США отличает партийная поляризация, поскольку республиканцы отклонились в сторону крайне правого национализма, а демократы — в сторону левого глобализма.