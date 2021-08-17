Американский генерал назвал Россию главной военной угрозой США

Основной военной угрозой для США в настоящее время является Россия. Об этом заявил во время выступления в Центре стратегических и международных исследований глава Северного командования ВС США генерал Глен Ванхёрк. Его слова приводит ТАСС.
По словам генерала Ванхёрка, РФ
Кроме того, по мнению генерала, Россия и Китай развили «очень продвинутые средства» в кибернетической и космической сферах.
Ранее жители Великобритании отреагировали на доклад Министерства обороны королевства, в котором Россия и Китай были названы главными проблемами для национальной безопасности. Проанализировав документ, они высказались резко против изложенных в нём тезисов.