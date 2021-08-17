Американский генерал назвал Россию главной военной угрозой США

Основной военной угрозой для США в настоящее время является Россия. Об этом заявил во время выступления в Центре стратегических и международных исследований глава Северного командования ВС США генерал Глен Ванхёрк. Его слова приводит ТАСС.

По словам генерала Ванхёрка, РФ представляет для Штатов «первоочередную военную угрозу», поскольку развивает военные средства, которых не существовало ещё 20 лет назад. В эту категорию американский военный отнёс, в частности, достижения России в сфере ракетных вооружений и строительстве бесшумных подводных лодок.

Кроме того, по мнению генерала, Россия и Китай развили «очень продвинутые средства» в кибернетической и космической сферах.

Ранее жители Великобритании отреагировали на доклад Министерства обороны королевства, в котором Россия и Китай были названы главными проблемами для национальной безопасности. Проанализировав документ, они высказались резко против изложенных в нём тезисов.