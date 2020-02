https://static.news.ru/photo/97166bc4-46cc-11ea-938a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cdc/Cdc

Медики из Соединённых Штатов поделились схемой терапии, проведённой первому заражённому вирусом 2019-nCoV, зарегистрированному в стране.

Мужчина обратился с жалобами на плохое самочувствие и субфебрильную температуру после того, как вернулся из Ухани, где навещал родственников. Отклонений на рентгене у него не обнаружили, но тесты на 2019-nCoV оказались положительными. Когда пациента уже положили в изолированное отделение, у него появились тошнота и рвота. Врачи прописали ему препарат от тошноты, физраствор во избежание обезвоживания, средства от кашля и жаропонижающее, сообщает медицинский журнал The New England Journal of Medicine.

На девятый день болезни у пациента развилась пневмония, после чего пришлось давать ему дополнительный кислород через нос, а также назначить ванкомицин и цефепим (антибиотики), но на десятый день ситуация ухудшилась — характерные для атипичной пневмонии изменения были зафиксированы на рентгене в обоих лёгких. Два антибиотика заменили на внутривенные инъекции ремдесивира — экспериментального противовирусного препарата, и на 12 день болезни мужчина стал чувствовать себя лучше, а на 15-й из всех симптомов у него остался только кашель.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство здравоохранения германской федеральной земли Бавария сообщило об 11 случаях заражения новым коронавирусом. Среди больных есть один ребёнок. Большинство заражённых являются сотрудниками фирмы Webasto. Именно в этой компании в конце января обнаружились первые вспышки заболевания. На сегодняшний день больные проходят лечение в клинике Мюнхена (Бавария)