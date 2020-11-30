Американские вакцины от коронавируса станут доступны до 25 декабря

https://static.news.ru/photo/75c50656-331b-11eb-a195-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt via imago-images.de/Global Look Press

Две американские вакцины от COVID-19 станут доступны до католического Рождества — 25 декабря. Речь идёт о препаратах компаний Pfizer и Moderna.

Как рассказал министр здравоохранения США Алекс Азар, американский регулятор назначил на 10 декабря заседание по вопросу одобрения вакцины Pfizer.

По его словам, Pfizer неделю назад подала в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США заявку на получение в экстренном порядке разрешения на применение разработанной компанией вакцины. Также аналогичную заявку Moderna намерена подать сегодня.

Он отметил, что один из руководителей программы администрации «Невероятная скорость» генерал Гас Перна обещал, что вакцину начнут доставлять в течение 24 часов после получения одобрения.

Так что мы можем наблюдать, как обе вакцины выйдут и попадут в руки людям до Рождества, — сказал Азар в эфире телекомпании CBS.

Ранее американская вакцина от коронавируса компании Moderna показала 100-процентную эффективность при применении у пациентов с тяжёлым течением коронавируса. В остальных случаях эффективность препарата составила 94,1%, писал NEWS.ru.

Кроме того, Moderna и фармацевтическая компания Recipharm подписали письмо о планах производить часть разрабатываемой ею вакцины против COVID-19 на территории Франции. По словам государственного секретаря при французском министре экономики и финансов Аньес Панье-Рюнаше, компания Recipharm имеет на французской территории четыре завода.