Сотрудники правоохранительных органов штата Калифония получили сообщение о стрельбе возле школы в городе Иствейл. В результате операции были задержаны двое подозреваемых.
Во время поиска преступников территория возле образовательного учреждения была оцеплена, сообщается в Twitter шерифа округа Риверсайд. В настоящий момент ограничения сняты, однако полиция просит местных жителей избегать места происшествия до окончания следственных действий.
Update #2- second male detained, school lockdown lifted. Investigation continuing, please avoid the area. https://t.co/IzBcXNZssW