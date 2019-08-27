https://static.news.ru/photo/384ef2ba-c908-11e9-9a3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bryan Smith/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов штата Калифония получили сообщение о стрельбе возле школы в городе Иствейл. В результате операции были задержаны двое подозреваемых.

Во время поиска преступников территория возле образовательного учреждения была оцеплена, сообщается в Twitter шерифа округа Риверсайд. В настоящий момент ограничения сняты, однако полиция просит местных жителей избегать места происшествия до окончания следственных действий.

Update #2- second male detained, school lockdown lifted. Investigation continuing, please avoid the area. https://t.co/IzBcXNZssW — Riverside County Sheriff's Dept (@RSO) 27 августа 2019 г.

Как писал News.ru, ранее кубанские полицейские задержали в Сочи пятерых мужчин, причастных к перестрелке в Краснодаре. Инцидент произошёл в центре Краснодара 21 августа.