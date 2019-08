Фото: Bryan Smith/Global Look Press

Во время поиска преступников территория возле образовательного учреждения была оцеплена, сообщается в Twitter шерифа округа Риверсайд. В настоящий момент ограничения сняты, однако полиция просит местных жителей избегать места происшествия до окончания следственных действий.