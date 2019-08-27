Фото: Bryan Smith/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов штата Калифония получили сообщение о стрельбе возле школы в городе Иствейл. В результате операции были задержаны двое подозреваемых.

Во время поиска преступников территория возле образовательного учреждения была оцеплена, сообщается в Twitter шерифа округа Риверсайд. В настоящий момент ограничения сняты, однако полиция просит местных жителей избегать места происшествия до окончания следственных действий.

Как писал News.ru, ранее кубанские полицейские задержали в Сочи пятерых мужчин, причастных к перестрелке в Краснодаре. Инцидент произошёл в центре Краснодара 21 августа.

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