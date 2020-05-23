Американские медики объяснили разную смертность от COVID-19 в мире

https://static.news.ru/photo/31cf6088-9dd2-11ea-9c12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Одним из основных показателей заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) является смертность. Однако в разных странах мира статистика может существенно отличаться. Это объясняется несколькими причинами.

Во-первых, демографической ситуацией: где больше пожилых людей, там число жертв пандемии увеличивается. Во-вторых, состоянием системы здравоохранения: если больницы переполнены, то пациентам может не хватить необходимых лекарств или места в клинике, считают сотрудники американского Института Джона Хопкинса.

В-третьих, уверены медики, на статистику влияет количество сделанных тестов на COVID-19. Чем больше анализов, тем чаще выявляют бессимптомных носителей заболевания.

В мире более 5,3 млн инфицированных COVID-19, более 342 тысяч погибли, более 2 млн выздоровели. ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку заболевания, зародившуюся в Китае в конце 2019 года.

В РФ, согласно последним данным, выявлено 344,4 тысячи случаев заражения. Более 113,2 тысячи человек выздоровели, свыше 3,5 тысячи умерли. В Москве 163,9 тысячи заболевших, 49,8 тысячи выздоровели, 1,9 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самый высокий показатель смертности в выходные дни, когда диагностические лаборатории работают менее интенсивно, зафиксирован в Бразилии. Там за сутки зарегистрировали 965 летальных исходов.