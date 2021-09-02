Американские бандиты смогут получать до $500 за несовершение преступлений

Мэр расположенного в США города Сан-Франциско Лондон Брид предложила инициативу, согласно которой американские правонарушители смогут получать до $500 ежемесячно за несовершение преступлений. Об этом сообщает телеканал Kron4.

Это стимул для достижения важной цели. Например, на данный момент мы предлагаем, чтобы люди, участвующие в программе, получали стипендию с гарантированным доходом в размере $300 в месяц в рамках более крупной городской программы гарантированного дохода. В дополнение к этому они будут иметь право на получение дополнительно до $200 в месяц за достижение определённых результатов, — заявил исполнительный директор Национального института реформы уголовного правосудия Дэвид Мухаммед.

Он также добавил, что подобный метод уже успешно применялся в городах, расположенных по соседству, подчёркивая, что подобное «стимулирование» уважительного отношения к закону всё равно обойдётся властям дешевле, чем компенсация затрат на восстановление инфраструктуры после очередной перестрелки с жертвами.

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