Неизвестный расстрелял посетителей бара в Канзасе, убив и ранив нескольких человек.
Представитель местной полиции Томас Томасик рассказал
В настоящее время полиция работает на месте преступления. Правоохранители не имеют описания внешности стрелявшего. Заведение, где произошла стрельба, является частным, и попасть туда могут лишь члены клуба.
Как сообщал News.ru, накануне, 5 октября, неизвестные из автомобиля обстреляли прохожих в столице Украины Киеве.
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