https://static.news.ru/photo/f7a79a5c-e836-11e9-be95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Will Lester/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неизвестный расстрелял посетителей бара в Канзасе, убив и ранив нескольких человек.

Представитель местной полиции Томас Томасик рассказал CNN , что стрельба произошла около 01:30 по местному времени в заведении Tequila KC. Четверо посетителей погибли на месте, пятерых госпитализировали в местные больницы. Убитые пока не опознаны, также не установлена личность нападавшего. Стрелок пустился в бега после содеянного.

В настоящее время полиция работает на месте преступления. Правоохранители не имеют описания внешности стрелявшего. Заведение, где произошла стрельба, является частным, и попасть туда могут лишь члены клуба.

Как сообщал News.ru, накануне, 5 октября, неизвестные из автомобиля обстреляли прохожих в столице Украины Киеве.