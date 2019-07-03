https://static.news.ru/photo/f61fc1fa-9d8b-11e9-9f6c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Пожилая американка отсудила $3 млн у казино, упав около таблички «Мокрый пол». Предупреждающая конструкция оказалась сложенной и незаметной, а персонал не обратил на это внимания.

Инцидент произошёл в Огайо в сентябре 2016 года. Линда Садовски споткнулась о лежавшую на полу табличку, поскользнулась и получила перелом коленной чашечки.

Некоторое время спустя у неё начались осложнения и снизилась подвижность колена, пишет People . Женщине пришлось вставить металлический имплант, так как у неё развился артрит.

В течение долгого времени, пока шли разбирательства, руководство казино утверждало, что пожилая посетительница сама виновата, так как «не обращала внимания на то, что происходит вокруг». При этом предупреждение якобы было хорошо видно.

Однако, уточняет Life , происшествие оказалось записанным на камеры наблюдения. Суд, изучив все материалы дела, пришёл к выводу, что казино не «использовало элементарные правила предосторожности» и не смогло создать безопасную среду. В итоге женщине присудили компенсацию — за моральный вред и в качестве расходов на лечение.

Ранее News.ru писал, что семьи погибших в катастрофе лайнера UTair в 2012 году под Тюменью добились рассмотрения дела во французском суде. Родственники погибших и пострадавшие рассчитывают получить более высокие компенсации, нежели в России.