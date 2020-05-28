Американка 15 лет хранила тело бабушки в морозилке ради соцвыплат

Жительница американского штата Пенсильвания 15 лет хранила тело своей умершей бабушки в морозильной камере. Полиция считает, что о смерти родственницы Синтия Блэк не сообщала, чтобы получать её социальные выплаты.
Тело женщины было найдено в морозилке в феврале 2019 года. Блэк рассказала, что нашла бабушку мёртвой в 2004 году. Она стащила тело Гленоры Делахей в подвал и поместила в морозильник. В 2007 году женщина сменила место жительства, забрав камеру с телом бабушки с собой.
Чеками с социальными выплатами, выписанными на имя Делахей, Блэк гасила ипотеку за новый дом. 26 мая 2020 года полиция
Как писал NEWS.ru, испанца заподозрили в жестоком убийстве 22-летней Дарьи из России, которую в детстве вместе с двумя братьями удочерила местная семья. Расчленённое тело девушки нашли в морозильной камере.
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